Laissez-vous emporter sur une piste de danse en damiers et aux saisissants jeux d’échelles, avant de faire la connaissance d’une série de Wormz avançant à reculons sur une musique techno pop pour se prendre en selfies. VJING énergique par Shoboshobo tiré du clip Wormz provenant du dernier EP Salle d’une Fête sorti chez Cheptel Records. Samedi 30 avril Accès libre et gratuit 16h – 19h

Venez fêter la fin des Petits Spécimens 6 le Signe 1 place Emile Gogenheim 52000 CHAUMONT Chaumont Haute-Marne

