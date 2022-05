Fête de Fin d’année Arès, 26 juin 2022, Arès.

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 17:00:00 route du temple Terrain 2 du stade

Arès 33740

Olympiades en famille le matin, pique-nique partagé le midi, buvette, et l’après-midi, jeux gonflables, jeux en bois, Stand de maquillage, photomaton souvenir et grande Tombola 100% gagnante. Gratuit et ouvert à tous.

