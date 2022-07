Fête de Ducey-Les Chéris, Corso fleuri

Fête de Ducey-Les Chéris, Corso fleuri, 7 août 2022, . Fête de Ducey-Les Chéris, Corso fleuri



2022-08-07 – 2022-08-07 Chaque année et depuis plus d’un siècle, un défilé de chars est organisé dans les rues de Ducey pour faire honneur à la reine de l’année à ses demoiselles d’honneurs. Chaque année et depuis plus d’un siècle, un défilé de chars est organisé dans les rues de Ducey pour faire honneur à la reine de l’année à ses demoiselles d’honneurs. Chaque année et depuis plus d’un siècle, un défilé de chars est organisé dans les rues de Ducey pour faire honneur à la reine de l’année à ses demoiselles d’honneurs. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville