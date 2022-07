Fête de Ducey-Les Chéris, brocante, vide-grenier Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

Manche

Fête de Ducey-Les Chéris, brocante, vide-grenier Ducey-Les Chéris, 6 août 2022, Ducey-Les Chéris. Fête de Ducey-Les Chéris, brocante, vide-grenier

Ducey Grande Rue Ducey-Les Chéris Manche Grande Rue Ducey

2022-08-06 08:00:00 – 2022-08-06 18:00:00

Grande Rue Ducey

Ducey-Les Chéris

Manche A l’occasion de la fête annuelle de Ducey-Les Chéris, une brocante / vide-grenier est organisé dans la Grande Rue.

Fête Foraine sur la Place du Plat d’Etain. A l’occasion de la fête annuelle de Ducey-Les Chéris, une brocante / vide-grenier est organisé dans la Grande Rue.

Fête Foraine sur la Place du Plat d’Etain. +33 2 33 60 21 53 A l’occasion de la fête annuelle de Ducey-Les Chéris, une brocante / vide-grenier est organisé dans la Grande Rue.

Fête Foraine sur la Place du Plat d’Etain. Grande Rue Ducey Ducey-Les Chéris

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris, Manche Autres Lieu Ducey-Les Chéris Adresse Ducey-Les Chéris Manche Grande Rue Ducey Ville Ducey-Les Chéris lieuville Grande Rue Ducey Ducey-Les Chéris Departement Manche

Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ducey-les-cheris/

Fête de Ducey-Les Chéris, brocante, vide-grenier Ducey-Les Chéris 2022-08-06 was last modified: by Fête de Ducey-Les Chéris, brocante, vide-grenier Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris 6 août 2022 Ducey Grande Rue Ducey-Les Chéris Manche

Ducey-Les Chéris Manche