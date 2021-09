Fête de début de saison Mjc de Sceaux, 25 septembre 2021, Sceaux.

Fête de début de saison ———————– ### Samedi 25 Septembre de 16h à 23h ### Gratuit ### Bar sur place En partenariat avec le RIF, venez fêter la reprise des activités et des événements avec nous sur la place devant la MJC ! Au programme : ☀️ Jeux géants de la Ludothèque “Le Manège aux Jouets” de Fontenay aux-Roses ☀️ Caricatures : venez vous faire tirer le portrait par Isabelle, graphiste & animatrice d’Arts Plastiques à la MJC ☀️ Initiation aux échecs avec l’association L’Échiquier Scéen ☀️ Fabrication de papier recyclé et découverte de la gravure avec Catalina, animatrice d’Arts Plastiques à la MJC ☀️ Dîner autour d’un buffet participatif et d’un open barbecue. Apportez vos plus belles quiches, tartes, salades, gâteaux…et faites griller votre viande, poisson ou vos légumes à partager sur nos BBQ ! ☀️ Stands d’associations partenaires : l’ AMAP bio de Sceaux, Soatata et La Croix-Rouge française dont la MJC soutient les actions ☀️ Concerts •20h• Sophye Soliveau (Soul / Folk) Chanteuse et harpiste au groove instinctif nourrie aux musiques afro-américaines depuis l’enfance. Passion née d’harmonies vocales, elle dirige des ensembles vocaux dans lesquels l’improvisation tient une place centrale. Sophye Soliveau développe un projet soulful et intime en vue de sortir un premier EP. Ecoutez-la ici ? [[https://bit.ly/3iDhfqw](https://bit.ly/3iDhfqw)](https://bit.ly/3iDhfqw) •21h• Alice Dixit (Soul / Groove) Pop, soul, incarnée : c’est en se berçant d’artistes comme Alicia Keys, Billy Joel, PJ Morton ou Carol King qu’Alice Dixit pense sa musique. Forte de diverses expériences au chant lead dans des groupes de funk, de punk rock, dans des spectacles de comédie musicale ou encore dans un Bigband de jazz, Alice est une artiste multiple Ecoutez-la ici ? [[https://bit.ly/37Do1Gs](https://bit.ly/37Do1Gs)](https://bit.ly/37Do1Gs) _______________________________________________________ Bar tenu par nos bénévoles Bière blonde (40cl) ………………………………… 4€ Bière artisanale bio Ox’Bier IPA (33cl) … 5€ Vin rouge (15cl ………………………………………. 3€ Vin blanc (15cl) ………………………………………. 3€ Canette soft (33cl) …………………………………. 1€ Eau (50cl) ………………………………………………… 1€ Jus de fruit (30cl) …………………………………… 2€ _______________________________________________________ Informations complémentaires : Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans Si vous souhaitez venir avec un appareil photo, merci de nous contacter par avance à l’adresse mail [[contact@mjc-sceaux.com](mailto:contact@mjc-sceaux.com)](mailto:[contact@mjc-sceaux.com](mailto:contact@mjc-sceaux.com)) ou au 01 43 50 05 96 _______________________________________________________ Nous contacter : 01 43 50 05 96 [contact@mjc-sceaux.com](mailto:contact@mjc-sceaux.com) [www.mjcsceaux.com](http://www.mjcsceaux.com)

