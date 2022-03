Fête de Cunlhat Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590 Cunlhat Catégories d’évènement: Cunlhat

Puy-de-Dôme

Fête de Cunlhat Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590, 9 juillet 2022, Cunlhat. Fête de Cunlhat

du samedi 9 juillet au dimanche 10 juillet à Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590

la fête de Cunlhat aura désormais lieu samedi 9 et dimanche 10 juillet à la base de loisirs du plan d’eau…..à la place de la fête du “8ui mais”. programme à venir avec des surprises !!! organisée par Yaka Cunlhat Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590 plan d’eau cunlhat 63590 Cunlhat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T14:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T14:00:00 2022-07-10T23:00:00;2022-07-10T23:30:00 2022-07-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Cunlhat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 Adresse plan d'eau cunlhat 63590 Ville Cunlhat lieuville Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 Cunlhat Departement Puy-de-Dôme

Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 Cunlhat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cunlhat/

Fête de Cunlhat Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590 2022-07-09 was last modified: by Fête de Cunlhat Salle du plan d’eau de Cunlhat 63590 Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 9 juillet 2022 Cunlhat Salle du plan d'eau de Cunlhat 63590 Cunlhat

Cunlhat Puy-de-Dôme