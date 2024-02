Fête de clôture Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, samedi 30 mars 2024.

Fête de clôture 3 jours pour célébrer le Musée avant sa fermeture 30 mars – 1 avril Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Fin : 2024-04-01T09:30:00+02:00 – 2024-04-01T17:30:00+02:00

Préparez-vous à vivre un week-end de clôture exceptionnel avant que le Musée d’Histoire Naturelle ne ferme ses portes pour une période de rénovation : 3 jours de festivités gratuites afin de célébrer avec vous le Musée et son futur !

Attendez-vous à une programmation festive : DJ sets, spectacles, expositions, activités participatives, visites flash, ateliers ludiques, photobooth, séance de yoga … Une programmation variée qui promet de ravir aussi bien les enfants que les adultes !

À quoi ressemblera le Musée dans 10, 50, 100, 1000 ans et au-delà ?

Profitez de cet événement unique pour rencontrer l’équipe du MHN ! Venez discuter du projet de rénovation, partager vos souvenirs, exprimer vos aspirations pour l’avenir … imaginons ensemble le Muséum du futur.

Faites-nous rêver et embarquez avec nous pour un voyage inoubliable (dans le temps) !

Un week-end à ne surtout pas rater !

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)