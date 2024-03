Fête de clôture : la flamme Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 20 octobre 2024.

Fête de clôture : la flamme Spectacles enflammés, éblouissements rythmiques, ateliers artistico-sportifs flamboyants : la flamme olympique brillera une dernière fois pour clôturer la saison de manière explosive ! Dimanche 20 octobre, 14h00 Mosaïc, le jardin des cultures Gratuit pour les visiteurs munis d’un vêtement ou d’un accessoire couleur feu / 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans. Spectacles et ateliers compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-10-20T14:00:00+02:00 – 2024-10-20T19:00:00+02:00 Fin : 2024-10-20T14:00:00+02:00 - 2024-10-20T19:00:00+02:00

L’Art des Tambourinaires, c’est avant tout un lien quasi-mystique qui unit un pays tout entier à ses tambours sacrés, le mot « ingoma » signifie tout à la fois « tambour » et « royaume ». Fascinant mélange de formalisation et de spontanéité proche de la transe, l’éblouissement rythmique des maîtres Tambours du Burundi éclate avec l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de vivre de tout un peuple !

14 h 30 / 16 h / 17 h 30

30 min

Ikiyago Legacy – Les tambours du Burundi

Attacafa

Musique

Tout public

Manipulateurs d’objets hors pairs, les swingueurs-jongleurs font virevolter leurs torches, cordes de feu et bâtons enflammés lors d’une danse endiablée ! Une douce folie enivrante s’empare de tous ceux et celles qui croisent leur chemin jusqu’à un final explosif, plein d’artifices.

15 h / 16 h 30 / 18 h 15

25 min

Swing & Fire

Le Cirque du Bout du Monde

Art de rue

Tout public

De nacelles en nacelles, les enfants font avancer la flamme olympique et parcourent les grandes villes où se sont déroulés les Jeux Olympiques. Plus de 20 mètres de parcours dans un décor magnifique !

14 h – 18 h

en continu

Le petit parcours de la Flamme

L’Eléphant dans le boa

Jeu

de 1 à 7 ans

Une piscine, de vieux ballons, de la peinture rouge, orange et jaune et c’est parti, faites rouler vos ballons ! Résultat garanti : le roule peinture permet de réaliser des œuvres flamboyantes.

15 h – 18 h

en continu

Roule peinture

Les Z’Arts Recycleurs

Atelier

Tout public

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

