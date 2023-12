Fête de clôture des Mordus du Manga Bibliothèque Maurice Genevoix Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Les réservations se font sur place.

Le samedi 13 janvier toute l’après-midi venez fêter avec nous les Mordus du Manga.

Apprendre à écrire votre prénom en japonais ; fabriquer des masques avec le Lab Mobile ou des poupées traditionnelles japonaises ; concourir au blind test et jouer aux jeux de société ; réaliser vos propres badges et origami ; vous maquiller et vous prêter au jeu du speedbooking ; écouter des lectures kamishibai… et découvrir les noms des lauréats du Prix des Mordus du Manga 2023 !

Les Negitachi – ou « poireaux » en japonais – forment une chorale déjantée qui viendra rythmer cet après-midi de fête avec des musiques iconiques des cultures de l’imaginaire, des Chevaliers du Zodiac à Zelda en passant par les chansons des films des studios Ghibli ou par l’indémodable Pokémon.

Nous terminerons ce bel après-midi de fête autour d’un goûter.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

Contact : +33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix

Emiko Takano