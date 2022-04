Fête de clôture des Fenêtres qui parlent dans le quartier Résidence Quartier résidence Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Quartier résidence, le samedi 21 mai à 09:00

**Samedi 21 mai 2022, de 9h à 19h : fête de clôture dans le quartier Résidence avec un mandala dansant et une fête multiculturelle autour de la gastronomie, place de Verdun.**

Entrée libre

