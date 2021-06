Martigues Martigues 13500, Martigues Fête de clôture de la MJC Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Martigues

Fête de clôture de la MJC 2021-06-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-26 22:00:00 22:00:00 Jonquières Boulevard Emile Zola

Martigues 13500

Martigues 13500 Toute l’après-midi à partir de 14h : Diffusion des court-métrages réalisés par les élèves du lycée Jean Lurçat et des vidéos réalisées lors des confinements.

14h : Petites formes théâtrales (jeunes et adultes), salle Prévert.

15h : Petites formes musicales (jeunes), MJC.

16h : Assemblée générale des adhérent.es, MJC (une traduction LSF sera assurée par Lucie Olive-Sparta).

18h : Début des votes / Présentation des court-métrages par les élèves de Jean Lurçat.

18h15 : Temps musical.

19h : Barbecue.

