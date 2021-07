Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Fête de clôture – Danse au fil d’Avril Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Fête de clôture – Danse au fil d’Avril Chabeuil, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Chabeuil. Fête de clôture – Danse au fil d’Avril 2021-07-04 – 2021-07-04 rue des Ecoles Cours de l’espace culminale

Chabeuil Drôme Retrouvez-nous pour une soirée avec un plateau chorégraphique amateur, un bal participatif, la projection en extérieur du film « Yuli » et d’autres surprises ! +33 4 75 82 44 60 https://www.danseaufildavril.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Chabeuil, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Chabeuil Adresse rue des Ecoles Cours de l'espace culminale Ville Chabeuil lieuville 44.89931#5.01779