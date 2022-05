Fête de Chastellux Chastellux-sur-Cure Chastellux-sur-Cure Catégories d’évènement: Chastellux-sur-Cure

Fête de Chastellux
2022-09-11
Chastellux-sur-Cure

06:00:00 – 19:00:00

Chastellux-sur-Cure Yonne Vide-greniers, buvette, restauration sur place avec jambon à la broche, loto des prénoms avec son jambon de pays à gagner, animations diverses. Vide-greniers, buvette, restauration sur place avec jambon à la broche, loto des prénoms avec son jambon de pays à gagner, animations diverses. Mairie 6 route de la Mairie Chastellux-sur-Cure

