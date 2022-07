Fête de Carves Carves Carves Catégories d’évènement: Carves

Dordogne

Fête de Carves Carves, 9 juillet 2022, Carves. Fête de Carves

Carves Dordogne

2022-07-09 – 2022-07-09 Carves

Dordogne Carves 20 EUR A Carves, le samedi 9 juillet,

concours de pétanque ouvert à tous en doublette à partir de 14h30

Repas à 20h. Menu: Kir, melon jambon, confit de canard, gratin dauphinois, salade, fromage, dessert, vin ét café compris. Merci de porter vos couverts.

Tarifs: adultes: 20 euros; enfants: 12 euros

Bal avec Laurent Magne

Carves

