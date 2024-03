Fête de Carro Quai Vérandy Martigues, samedi 20 juillet 2024.

Fête de Carro Quai Vérandy Martigues Bouches-du-Rhône

C’est la fête la plus ancienne de Carro, rassemblant manèges forains et concours de pétanque au bord de mer. Grand bal le samedi soir et feu d’artifice le mardi.Familles

– Du samedi au mardi, de 20h à minuit la fête foraine. Sur le front de mer, entre le pittoresque port de pêche et le bord de mer, des dizaines de manèges prennent possession des lieux 4 jours durant.



– Samedi.

. 18h Hommage en mer aux marins disparus, en partenariat avec la SNSM.

. 19h Apéritif offert à tous à la buvette au centre de la fête.

. De 22h à 2h le Grand Bal.

Rendez-vous pour le plus grand bal jamais accueilli dans la Fête. Préparez votre tenue à paillettes, cirez vos chaussures et invitez votre partenaire pour une nuit endiablée !

L’Orchestre Alméras Music Live propose un show musical grandiose 100% live ou les plus grand tubes flirtent avec les dernières tendances musicales et s’enchaînent avec des chorégraphies endiablées qui vous donneront l’envie irrésistible de danser et chanter.

L’Orchestre est composé de 15 artistes sur scènes 2 chanteurs, 2 chanteuses, 4 danseuses, 3 cuivres …



– Du samedi au mardi, c’est 4 concours de pétanque (doublés de concours complémentaires) que vous seront proposés avec pas moins de 1500 euros de gains à se répartir !

. Samedi et dimanche à 14h Pétanque en triplette choisie.

Concours 400 euros + Frais de participation. Complémentaire 100 euros + Frais de participation. Inscription 10 euros par équipe de 3.

. Lundi à 14h Pétanque en doublette choisie.

Concours 200 euros + Frais de participation. Complémentaire 50 euros + Frais de participation. Inscription 6 euros par équipe de 2.

. Mardi à 14h Pétanque en triplette choisie.

Concours 200 euros + Frais de participation.

Complémentaire 50 euros + Frais de participation.

Inscription 10 euros par équipe de 3.



– Mardi feu d’artifice de clôture à la tombée de la nuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-23

Quai Vérandy Port de Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fetesdecarro.fr

L’événement Fête de Carro Martigues a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme de Martigues