Fête de Carro Martigues, 22 juillet 2022, Martigues.

Fête de Carro Port de Carro Place Joseph Fasciola Martigues

2022-07-22 – 2022-07-26 Port de Carro Place Joseph Fasciola

Martigues Bouches-du-Rhône

– Du vendredi au mardi, de 16h à minuit : la fête foraine. Sur le front de mer, entre le pittoresque port de pêche et le bord de mer, une cinquantaine de manèges prennent possession des lieux 5 jours durant.

– Samedi à 21h : le Grand Bal. Rendez-vous pour le plus grand bal jamais accueilli dans la Fête. Préparez votre tenue à paillettes, cirez vos chaussures et invitez votre partenaire pour une nuit endiablée !

– Dimanche à 11h : Hommage en mer aux marins disparus, avec la participation de la SNSM suivi de la cérémonie officielle d’ouverture en présence de Monsieur le Maire.

– Mardi à la tombée de la nuit : en clôture de la fête de Carro un feu d’artifice sera tiré sur le parking du front de mer.

Les attractions de la fête foraine seront proposées à demi tarif (directement avec les forains sur place).



Tous les jours du samedi au dimanche, à 14h : concours de pétanque en triplette ou doublette choisie.

Inscriptions au centre de la fête foraine, 10 euros par équipe de 3 / 6 euros par équipe de 2.

– Samedi.

14H : Pétanque en triplette choisie.

Concours : 400€ + Frais de participation. Complémentaire : 100€ + Frais de participation. Inscriptions au centre de la fête foraine, 10€ par équipe de 3.

– Dimanche.

14H : Pétanque en triplette choisie.

Concours : 400€ + Frais de participation.

Complémentaire : 100€ + Frais de participation.

Inscriptions au centre de la fête foraine, 10€ par équipe de 3.

– Lundi.

14H : Pétanque en doublette choisie.

Concours : 200€ + Frais de participation.

Complémentaire : 50€ + Frais de participation.

Inscriptions au centre de la fête foraine, 6€ par équipe de 2.

– Mardi.

14H : Pétanque en triplette choisie.

Concours : 200€ + Frais de participation.

Complémentaire : 50€ + Frais de participation.

Inscriptions au centre de la fête foraine, 10€ par équipe de 3.

C’est la fête la plus ancienne de Carro, rassemblant manèges forains et concours de pétanque au bord de mer.

Grand bal le samedi soir et feu d’artifice de clôture le mardi.

contact@fetesdecarro.fr +33 6 52 77 10 56 http://www.fetesdecarro.fr/

