Tu as 3 ans ou plus ? Déguises-toi et viens fêter avec nous ! Au programme : spectacle de clown, fabrication d’un masque, élection du déguisement préféré fille/garçon et goûter (beignets et sirop à l’eau). Quand ? Mercredi 26 février 2022 de 14h30 à 16h00. Où ? Au magasin de jouets En compagnie des briques 3 rue de Sarrebourg 57400 Hilbesheim. Tarif : 6 €/enfant. Renseignements et inscription obligatoire au 07 86 40 73 07, au magasin ou par internet : https://www.encompagniedesbriques.fr/ateliers

+33 7 86 40 73 07 https://www.encompagniedesbriques.fr/

