FÊTE DE CAPESTANG Capestang, vendredi 2 août 2024.

FÊTE DE CAPESTANG Capestang Hérault

Fête Locale avec animations foraines, concours de pétanque, concours de pêche, buvette par les associations, et bals (DJ Cassou et Orchestre Goldtar)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-03

Capestang 34310 Hérault Occitanie

