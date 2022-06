FÊTE DE CAPESTANG Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Hérault Capestang Fête Locale avec animations foraines, Concours Pétanque, Concours de Pêche, Buvette par les associations, et bals

Vendredi 5 août :

A partir de 19h30 : Concert avec KRYPTON (chanteurs),

Fond musical Buvette et repas

22h30 : Spectacle Krypton Samedi 6 août :

A partir de 19h30 : Castanha é Vinovel invite « Les Estanqueurs »

Fond musical Buvette et repas

22h30 balCastanha é Vinove avec Maître de Danse Dimanche 7 août

19h30 Pena Del Sol

Buvette et repas

23h : Concert du Funky Style Brass de Toulouse Fête Locale avec animations foraines, Concours Pétanque, Concours de Pêche, Buvette par les associations, et bals +33 4 67 49 85 95 Fête Locale avec animations foraines, Concours Pétanque, Concours de Pêche, Buvette par les associations, et bals

