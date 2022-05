Fête de Capdenac-Gare Capdenac-Gare Capdenac-Gare Catégorie d’évènement: Capdenac-Gare

2 septembre 2022

2022-09-02 – 2022-09-04

Capdenac-Gare 12700 Capdenac-Gare Fête foraine

Animations organisées par le Comité des Fêtes. Marché gourmand place Jean-Jaurès le vendredi soir à 19h30

Concours de pétanque en doublette au parc de Capèle à 14h le samedi, thé dansant salle Agora à partir de 15h. Feu d’artifice à 22h30 sur les berges du Lot entre les 2 ponts. Dimanche à 8h30 concours de pêche au square René Baulès.

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. OFFICE DE TOURISME DE CAPDENAC (BUREAU DE L’OT DU PAYS DE FIGEAC)

Capdenac-Gare

