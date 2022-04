Fête de Bro San Per Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Fête de Bro San Per Penmarch, 9 juillet 2022, Penmarch. Fête de Bro San Per Rue des Naufragés Port de St Pierre Penmarch

2022-07-09 19:00:00 – 2022-07-09 01:00:00 Rue des Naufragés Port de St Pierre

Fest Noz (bal breton) animé par Ruz Reor, restauration (sardines, moules, saucisses, merguez, frites, kouign et buvette) et grand feu de Saint-Pierre.

