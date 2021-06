Bramevaque Bramevaque Bramevaque, Hautes-Pyrénées Fête de Bramevaque Bramevaque Bramevaque Catégories d’évènement: Bramevaque

Hautes-Pyrénées

Fête de Bramevaque 2021-07-13 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-13 00:00:00 00:00:00

Bramevaque Hautes-Pyrénées Bramevaque
Au programme :

Marché de producteurs locaux en semi nocturne accompagné d’un concert avec l’Arsenal Vinyl Club ( Strictly Vinyls – Radio Show & Mix Party and Heartical ItesSound Fijah). Ils viendront poser leurs platines au pied du tilleul pour une une soirée magique et rythmée ! Restauration sur place (sandwichs)

Buvette sur place La Nestoise. +33 6 87 51 18 78 Au programme :

Bramevaque
Hautes-Pyrénées