Bordères-Louron Hautes-Pyrénées Bordères-Louron Vendredi 13 août ! C’est la fiesta à Borderes-Louron Venez PARTAGER UN MOMENT DE FETE et profiter de l’ambiance agréable du bord de Neste.

a partir de 18 h Buvette-apéro- repas grillades 10€/pers avec FOLIE BANDAS

22 h Soirée animée par PODIUM ECLAIR

Samedi 14 août ; 9h à 17h Vide grenier Inscription au 06 21 79 20 59

14h30 Concours de pétanque

21 h Bordères Line avec Melusine dernière mise à jour : 2021-08-05 par

