Fête de Barnabé Les Châteliers, 17 juin 2022, Les Châteliers.

Fête de Barnabé CPIE de Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers

2022-06-17 – 2022-06-18 CPIE de Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens

Les Châteliers 79340

Rendez vous festif et convivial, avec course des couleurs, spectacle et marché de producteurs locaux en soirée accompagné d’animations musicales avec la Frat’Fanfare et les Z’Yvettes.

Vendredi soir, séance de cinéma en plein air :

avec la projection du film « Fort Carac’Terre » des Frères Braconnier.

Samedi dès 16h, animations diverses et variées pour toute la famille :

Course des couleurs ! L’occasion de découvrir le jardin des Sens et d’y ressortir tout coloré.

17h30 : Spectacle « Saâdikh, grand fakir mondial » en partenariat avec le festival Ah!

18h45 : Défilé de « pelles ». Nous invitons toutes personnes à décorer une pelle et venir l’exposer sur le site avant les votes du jury qui élira la plus belle pelle.

21h00 : Spectacle musical burlesque « les Z’Yvettes »

23h00 : feu de la St (Jean) Barnabé

Rendez vous festif et convivial, avec course des couleurs, spectacle et marché de producteurs locaux en soirée accompagné d’animations musicales avec la Frat’Fanfare et les Z’Yvettes.

Vendredi soir, séance de cinéma en plein air :

avec la projection du film « Fort Carac’Terre » des Frères Braconnier.

Samedi dès 16h, animations diverses et variées pour toute la famille :

Course des couleurs ! L’occasion de découvrir le jardin des Sens et d’y ressortir tout coloré.

17h30 : Spectacle « Saâdikh, grand fakir mondial » en partenariat avec le festival Ah!

18h45 : Défilé de « pelles ». Nous invitons toutes personnes à décorer une pelle et venir l’exposer sur le site avant les votes du jury qui élira la plus belle pelle.

21h00 : Spectacle musical burlesque « les Z’Yvettes »

23h00 : feu de la St (Jean) Barnabé

Rendez vous festif et convivial, avec course des couleurs, spectacle et marché de producteurs locaux en soirée accompagné d’animations musicales avec la Frat’Fanfare et les Z’Yvettes.

Vendredi soir, séance de cinéma en plein air :

avec la projection du film « Fort Carac’Terre » des Frères Braconnier.

Samedi dès 16h, animations diverses et variées pour toute la famille :

Course des couleurs ! L’occasion de découvrir le jardin des Sens et d’y ressortir tout coloré.

17h30 : Spectacle « Saâdikh, grand fakir mondial » en partenariat avec le festival Ah!

18h45 : Défilé de « pelles ». Nous invitons toutes personnes à décorer une pelle et venir l’exposer sur le site avant les votes du jury qui élira la plus belle pelle.

21h00 : Spectacle musical burlesque « les Z’Yvettes »

23h00 : feu de la St (Jean) Barnabé

saint barnabé

CPIE de Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers

dernière mise à jour : 2022-06-02 par