Fête de Barnabé 2022 Les Châteliers Les Châteliers Catégories d’évènement: 79340

Les Châteliers

Fête de Barnabé 2022 Les Châteliers, 18 juin 2022, Les Châteliers. Fête de Barnabé 2022 CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 17:00:00 CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens

Les Châteliers 79340 EUR Balade photo et exposition sur la biodiversité. Balade photo et exposition sur la biodiversité. Balade photo et exposition sur la biodiversité. CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers

dernière mise à jour : 2022-02-28 par OT Gâtine

Détails Catégories d’évènement: 79340, Les Châteliers Autres Lieu Les Châteliers Adresse CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Ville Les Châteliers lieuville CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers Departement 79340

Les Châteliers Les Châteliers 79340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-chateliers/

Fête de Barnabé 2022 Les Châteliers 2022-06-18 was last modified: by Fête de Barnabé 2022 Les Châteliers Les Châteliers 18 juin 2022 79340 Les Châteliers

Les Châteliers 79340