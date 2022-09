Fête d’automne Saint-Bérain-sur-Dheune, 9 octobre 2022, Saint-Bérain-sur-Dheune. Fête d’automne

Rue du village et salle des fêtes Saint-Bérain-sur-Dheune Saône-et-Loire

2022-10-09 – 2022-10-09 Saint-Bérain-sur-Dheune

Saône-et-Loire Saint-Bérain-sur-Dheune EUR 27ême édition de la Fête d’Automne.

Brocante et vide grenier dans les rues du village (pas de réservation à l’avance)

Produits gourmands à la salle des fêtes

Artisanat d’art sous chapiteaux

Stands forains pour les enfants

Animations de rue

Entrée et parking GRATUITS

De 6h à 18h mairie.stberainsurdheune@wanadoo.fr +33 3 85 45 61 50 https://saint-berain-sur-dheune.fr/ Saint-Bérain-sur-Dheune

