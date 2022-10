Fête d’automne Montmorot Montmorot Catégories d’évènement: Jura

Montmorot

Fête d’automne Montmorot, 15 octobre 2022, Montmorot. Fête d’automne

Montmorot Jura

2022-10-15 – 2022-10-15 Montmorot

Jura Montmorot EUR Marché artisanal (artisans/créateurs, producteurs locaux …)

Musique de rue, démonstration de verre filé, jeux géants en bois, fête foraine Restauration sur place +33 3 84 47 02 33 Montmorot

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Montmorot Autres Lieu Montmorot Adresse Montmorot Jura Ville Montmorot lieuville Montmorot Departement Jura

Montmorot Montmorot Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorot/

Fête d’automne Montmorot 2022-10-15 was last modified: by Fête d’automne Montmorot Montmorot 15 octobre 2022 Jura Montmorot Montmorot Jura

Montmorot Jura