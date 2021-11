Issy-les-Moulineaux Place des droits de l'enfant Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Fête d’automne dans le village de La Ferme Place des droits de l’enfant Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Place des droits de l’enfant, le samedi 27 novembre à 18:30

Un verre de l’amitié est offert par le domaine de la Logère, tandis que des dégustations de spécialités des commercants du quartier sont offertes. venez échanger et rencontrer vos conseillers de quartier.

Passe Sanitaire obligatoire

2021-11-27T18:30:00 2021-11-27T22:00:00

