Fête d’automne dans le village de Corentin Celton Café Français, 26 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Fête d’automne dans le village de Corentin Celton

Café Français, le vendredi 26 novembre à 18:30

Un verre de l’amitié est offert par le domaine de la Logère, tandis que des dégustations de fromage et de pain de campagne sont proposées par les conseillers de quartier. Menu : agneau de sept heures, purée de pommes de terre à l’ancienne / baba au rhum + 1 verre de beaujolais. Tarif unique : 22 euros/personne.

Réservation sur place ou au 01 46 48 72 14

Venez déguster le Beaujolais nouveau au Café français. Café Français 2 place Paul Vaillant Couturier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T22:30:00

