Fête d’automne Amiens, 30 octobre 2022, Amiens.

Fête d’automne

60 Boulevard du Jardin des Plantes Amiens Somme

2022-10-30 – 2022-10-30

Amiens

Somme

Le dimanche 30 octobre 2022 célèbrera une journée de vente, d’animation et d’échange au jardin des Plantes d’Amiens.

Nous mettrons en avant le végétal à feuillage décoratif de saison.

La programmation s’articule autour de professionnels horticoles spécialisés, d’associations environnementales et citoyennes, d’artisans locaux producteurs et décorateurs et des équipes du Jardin

et proposera:

-ateliers participatifs et démonstratifs

-ventes de végétaux, de semences, de productions végétales et d’éléments de décoration

-une exposition, des visites et des conseils

-un food truck pour la restauration

Tél. : 0322222257

+33 3 22 22 22 57

