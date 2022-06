Fête d’automne

Fête d’automne, 2 octobre 2022, . Fête d’automne

2022-10-02 11:00:00 – 2022-10-02 19:00:00 Thannenkirch se pare de couleurs automnales pour une fête au coeur du village : fabrication de bière, de jus de pomme, repas avec des produits de saison..un moment de partage à ne manquer sous aucun prétexte ! Fête d’automne au village de Thannenkirch (repas sur place, fabrication de bière, de jus de pomme..) +33 3 89 73 13 13 Thannenkirch se pare de couleurs automnales pour une fête au coeur du village : fabrication de bière, de jus de pomme, repas avec des produits de saison..un moment de partage à ne manquer sous aucun prétexte ! dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville