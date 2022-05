Fête d’antan – gratuit et tout public Monampteuil Monampteuil Catégories d’évènement: Aisne

Monampteuil Aisne Monampteuil Venez vous défier en famille ou entre amis et passer un moment agréable à la ferme du château, à Monampteuil (02)

Vous pourrez y découvrir les jeux traditionnels picards et vous divertir avec les jeux cultes des foires d’autrefois : pêche aux canards, chamboule tout, jeux de force, roue de la fortune, jeux d’adresse… Venez vous défier en famille ou entre amis et passer un moment agréable à la ferme du château, à Monampteuil (02)

