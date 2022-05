FÊTE D’ANTAN Cubières-sur-Cinoble, 31 juillet 2022, Cubières-sur-Cinoble.

FÊTE D’ANTAN Cubières-sur-Cinoble

2022-07-31 – 2022-07-31

Cubières-sur-Cinoble Aude Cubières-sur-Cinoble

Cubières sur Cinoble plonge dans les années 1900. Les villageois vous invitent à venir découvrir les prouesses des métiers d’autrefois où force et solidarité animaient les cœurs de village dans les années 1900. Vous retrouverez la vie cubiérole de nos grands-parents et arrières grands parents rythmée au fil des 4 saisons, vie qui tournait autour du travail de la terre et de la famille principalement.

Ecriture à la plume Sergent Major, scieurs de long, moteurs, véhicules anciens, sabotier, boulanger, moulin, cerclage, battage du blé, lavandières, …

Véritables musées à ciel ouvert, vous êtes invités à venir admirer ces anciens métiers en activité pendant 2 jours de 10 H à 18 H.

Remontez le temps et retrouvez les rudiments de la vie d’antan, notamment au travers des visites guidées.

A la Guinguette au bord de l’eau, installez-vous sur une table et n’hésitez pas à jouer aux cartes. Le samedi et le dimanche de 14 H 30 à 17 H 30 – des vrombissements de moteurs, des batteuses à plein régime, vous pourrez également suivre le chemin de la farine au pain et bien d’autres métiers de la terre à l’assiette…

Également un marché terroir sera en place de 10 H à 17 H 30 samedi et dimanche.

Restauration possible les 2 midis. Parking gratuit. Animations gratuites et inédites pour petits et grands.

emilie.goby@hotmail.com https://facebook.com/comitedesfetes.cubieressurcinoble

