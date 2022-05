Fête d’antan Campénéac Campénéac Catégories d’évènement: Campénéac

Campénéac Morbihan La fête d’Antan, c’est un saut dans le passé pour remettre en lumière les traditions et les métiers d’autrefois. nAprès un repas Batterie , l’après-midi est consacrée aux défilé des participants, battage à l’ancienne, découverte des vieux métiers, exposition de matériels anciens, ancienne école, jeux d’autrefois… nLe soir, vous pourrez profitez du bal musette. nRepas à partir de 12h30 +33 2 97 93 41 99 La fête d’Antan, c’est un saut dans le passé pour remettre en lumière les traditions et les métiers d’autrefois. nAprès un repas Batterie , l’après-midi est consacrée aux défilé des participants, battage à l’ancienne, découverte des vieux métiers, exposition de matériels anciens, ancienne école, jeux d’autrefois… nLe soir, vous pourrez profitez du bal musette. nRepas à partir de 12h30 Campénéac

