Paris Médiathèque de la Canopée la fontaine île de France, Paris Fête créative et participative Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête créative et participative Médiathèque de la Canopée la fontaine, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Venez fêter les 5 ans d’ouverture du bâtiment de la Canopée en participant à des ateliers créatifs et ludiques ! De 15h à 17h, entrée libre et gratuite sur la terrasse -1 du Westfield/Forum des Halles . Au menu, 4 espaces différents selon vos envies ! Et bien sûr un coin lecture et détente… Espace création : – création de badges lumineux – créations de boucles d’oreilles en origami Espace FabLab – création d’un patchwork participatif à la machine à coudre – initiation à la découpeuse vinyle Espace Jeux – jeux de société et puzzles autogérés – démonstration de jeux en réalité virtuelle par l’équipe de la BPI Espace Récup’ Participative – création de montgolfière en papier recyclé – atelier de fabrication de petites bourses en cuir et tissus réemployés par la Ressourcerie l’Alternative Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes de la MPAA la Canopée et de la Nuit Blanche organisée par les équipements culturels du 10, passage de la Canopée Événements -> Festival / Cycle Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

Les Halles, ligne 4 / Châtelet, ligne 1, 7, 11, 14 Châtelet – Les Halles : ligne A, B et D

Contact :Médiathèque de la Canopée 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://twitter.com/bibCanopee Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Urbain;Solidaire;Insolite;Ados;Geek;Nuit Blanche;Les Nuits;Bibliothèques;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-02T15:00:00+02:00_2021-10-02T17:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris lieuville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris