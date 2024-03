FÊTE COURGES ET MERVEILLES Salle Polyvalente Aulnois-en-Perthois, dimanche 27 octobre 2024.

FÊTE COURGES ET MERVEILLES Salle Polyvalente Aulnois-en-Perthois Meuse

Dimanche

Fêtons la biodiversité et l’écologie !

10 ème édition ! Depuis 2014, Meuse Nature Environnement organise à Aulnois-en-Perthois la fête « Courges et Merveilles » le dernier dimanche d’octobre. Un bel évènement local pour en apprendre plus sur la biodiversité, le jardin au naturel, l’alimentation biologique, au travers de rencontres, d’échanges, de jeux, de causeries, d’exposition, de repas… découvrir des producteurs et artisans locaux… et bien sûr passer une belle journée familiale en toute convivialité !

On remet le couvert !

Entrée à prix libre.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 11:00:00

fin : 2024-10-27 17:00:00

Salle Polyvalente 14 Rue Nouette

Aulnois-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est contact@meusenature.fr

L’événement FÊTE COURGES ET MERVEILLES Aulnois-en-Perthois a été mis à jour le 2024-03-01 par OT SUD MEUSE