Orne Soligny-la-Trappe Samedi 13 août :

14h à 18h : Marché de producteurs artisanal et artistique. Défilé de voitures anciennes. Messe à 18h. Dimanche 14 août :

Brocante (sans réservation, 6h)

14h00 : Groupe les Boudingues

22h30 : Retraite aux flambeaux accompagnée des Boudingues

23h00 : Feu d’artifice Lundi 15 août :

13h30 : concours de pétanque (ouvert à tous), inscription 5 € par joueur

