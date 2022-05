Fête communale Saint-Nicolas-de-Sommaire Saint-Nicolas-de-Sommaire Catégories d’évènement: Orne

Saint-Nicolas-de-Sommaire

Fête communale Saint-Nicolas-de-Sommaire, 9 juillet 2022, Saint-Nicolas-de-Sommaire. Fête communale Saint-Nicolas-de-Sommaire

2022-07-09 18:00:00 – 2022-07-10 23:00:00

Saint-Nicolas-de-Sommaire Orne Saint-Nicolas-de-Sommaire Samedi : n18h00 messe, dépôt de gerbe au monument aux morts, vin d’honneur à la salle des fêtes n22h00 bal gratuit n22h30 retraite aux flambeaux n23h00 feu d’artifice Dimanche : n8h00 vide grenier (5 euros l’emplacement) n12h30 mechoui n16h30 animatio nSur réservation pour le repas Samedi : n18h00 messe, dépôt de gerbe au monument aux morts, vin d’honneur à la salle des fêtes n22h00 bal gratuit n22h30 retraite aux flambeaux n23h00 feu d’artifice Dimanche : n8h00 vide grenier (5 euros l’emplacement) n12h30 mechoui n16h30… crisraisseau@orange.fr +33 6 03 79 11 67 Samedi : n18h00 messe, dépôt de gerbe au monument aux morts, vin d’honneur à la salle des fêtes n22h00 bal gratuit n22h30 retraite aux flambeaux n23h00 feu d’artifice Dimanche : n8h00 vide grenier (5 euros l’emplacement) n12h30 mechoui n16h30 animatio nSur réservation pour le repas Saint-Nicolas-de-Sommaire

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Nicolas-de-Sommaire Autres Lieu Saint-Nicolas-de-Sommaire Adresse Ville Saint-Nicolas-de-Sommaire lieuville Saint-Nicolas-de-Sommaire Departement Orne

Saint-Nicolas-de-Sommaire Saint-Nicolas-de-Sommaire Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nicolas-de-sommaire/

Fête communale Saint-Nicolas-de-Sommaire 2022-07-09 was last modified: by Fête communale Saint-Nicolas-de-Sommaire Saint-Nicolas-de-Sommaire 9 juillet 2022 Orne Saint-Nicolas-de-Sommaire

Saint-Nicolas-de-Sommaire Orne