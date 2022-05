Fête Communale Saint-Martin-d’Écublei Saint-Martin-d'Écublei Catégories d’évènement: Orne

Saint-Martin-d'Écublei

Fête Communale Saint-Martin-d'Écublei, 5 juin 2022, Saint-Martin-d'Écublei.

2022-06-05 06:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Fête Communale 
Vide Grenier 
Accès handicapé 
Restauration 
Buvette 
WC 
Gratuit pour les visiteurs 
2 euros le mètre 
+33 6 21 32 78 03

