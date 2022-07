Fête communale Réveillon Réveillon Catégories d’évènement: Orne

Orne Réveillon Organisé par le comité des fêtes. Samedi 9 juillet : – 18h00 : Inauguration de la Fête Foraine

– 19h30 : Repas, 16 € sur réservation

– 22h15 : Retraite aux flambeaux pour les enfants

– 22h30 : Feu d’artifice Dimanche 10 juillet : – Vide-greniers, emplacement 2 €, dès 6h

– 11h00 : messe, avec pour accompagnement musical : Les Amis du Mesnil

Suivi d’un vin d’honneur

– Déjeuner 18 € sur réservation Diverses animations : – Groupe musical Hardealy

