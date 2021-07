Réveillon Réveillon Orne, Réveillon Fête communale Réveillon Réveillon Catégories d’évènement: Orne

Réveillon

Fête communale Réveillon, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Réveillon. Fête communale 2021-07-11 05:30:00 05:30:00 – 2021-07-11

Fête communale organisé par le comité des fêtes de Réveillon. Au programme : vide grenier dès 5h30, démonstration de Zumba par Viviane, création de sabots par Yvon Jublot, fête foraine et panier garni à gagner. Repas champêtre sur réservation (piémontaise, pavé de bœuf et frites, fromage, glace vanille/fruits rouges)

