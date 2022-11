Fête communale Plovan Plovan Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Matin :

Marché à l’ancienne et défilé de chars à bancs et véhicules anciens….

Défilé à partir de 10 h, inscription préalable et obligatoire auprès du comité 06 08 80 92 07. Après midi :

Fest Dei et animations diverses. +33 6 08 80 92 07 Place du Figuier Bourg Plovan

