FÊTE COMMUNALE

Mayenne

FÊTE COMMUNALE Landivy, 18 septembre 2021, Landivy. FÊTE COMMUNALE 2021-09-18 – 2021-09-19

Landivy Mayenne Landivy Fête communale avec animations pendant tout le week-end.

Samedi : 14h30 course cycliste cat 2 et 3

Dimanche : dès 7h, vide grenier (emplacement gratuit)

Repas du dimanche midi à emporter avec cartes (plateau repas complet: menu à 13 €) à la salle polyvalente à partir de 10h30 par le Comité des Fêtes FËTE COMMUNALE Fête communale avec animations pendant tout le week-end.

Landivy
lieuville 48.48126#-1.03504