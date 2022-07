Fête communale La Colombe La Colombe Catégories d’évènement: La Colombe

Manche

Fête communale La Colombe, 31 juillet 2022, La Colombe.

La Colombe Manche

2022-07-31

Fête communale à La Colombe. Messe, repas champêtre pendant midi sur réservation. Diverses animations : danse country, jeux… Organisé par le comité des fêtes. Infos : 06 86 84 88 07.

