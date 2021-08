Fête communale Gennes-sur-Seiche, 29 août 2021, Gennes-sur-Seiche.

Fête communale 2021-08-29 07:00:00 – 2021-08-29

Gennes-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Gennes-sur-Seiche

Gennes en fête revient cette année le dimanche 29 aout prochain.

Au programme, un vide-grenier mais aussi des animations pour enfants.

Le vide-grenier accueillera les exposants à partir de 6h pour une ouverture officielle aux flâneurs et acheteurs dès 7h.

Un circuit de tracteur à pédales sera, comme les éditions précédentes, ouvert pour les enfants à partir de 10 h.

Cette journée mettra également en avant les acteurs de la vie communale au travers d’un forum des associations.

Près de dix d’entre elles seront présentes et se tiendront à la disposition des visiteurs pour présenter leurs activités, leurs réalisations et leur planning de reprise.

Une buvette et un repas, préparé par le Bistrot d’Eugène et servi dans la salle Ty Mad, seront aussi proposés.

Le respect des règles sanitaires en vigueur le 29 août sera obligatoire pour pouvoir accéder et participer à la fête communale.

Le pass sanitaire sera obligatoire.

Rdv autour de l’école et de la salle Ty Mad de Gennes-sur-seiche.

Renseignements et réservations par mail : gennes.info@gmail.com ou par téléphone au 06 74 73 29 74 ou 06 01 18 49 24.

