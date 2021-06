Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise, Saint-Leu-d'Esserent Fête communale – Fête foraine et animations de rue Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent FÊTE COMMUNALE

Du 25 au 28 juin 2021 > 26 JUIN À 16H

PARADE « L’ENVOL »

par la compagnie Remue Ménage

Départ du Complexe Pascal Grousset, arrivée au Quai d’amont

Durée 1H30 MESURES COVID-19 :

Déambulation avec la parade non autorisée, veuillez choisir votre emplacement.

Port du masque obligatoire pour les groupes de de 10 personnes – – – > DU 25 AU 28 JUIN

FÊTE FORAINE

& ANIMATIONS DE RUES

Au Quai d’Amont

25 juin de 17h à 21h : « Transformers »

26 juin de 14h à18h : « Bulles de savons »

27 juin de 14h à 18h : « Les calinoursons »

28 juin de 16h à 18h : « Clowns sculpteurs de ballons » MESURES COVID-19 :

Respect du protocole sanitaire saint leu d’esserent dernière mise à jour : 2021-06-18 par

