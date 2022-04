Fête communale et vide-greniers Charencey Charencey Catégories d’évènement: Charencey

Charencey Orne Charencey Le Comité des Fêtes de Moussonvilliers organise sa fête communale avec grande fête foraine et animations diverses les 2 jours.

Le samedi : 8h concours de pêche ouvert à tous, 14h ball-trap, 20h repas dansant ), 23h30 grand feu d’artifice.

Le dimanche : toute la journée, foire à tout, vide-greniers, 10h30 messe avec la musique de Randonnai suivi d’un vin d’honneur, 14h concours de pétanque.

christelle-dupont0081@orange.fr +33 2 33 85 46 38

