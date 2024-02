Fête communale et vide-greniers MOUSSONVILLIERS Charencey, samedi 10 août 2024.

Fête communale et vide-greniers MOUSSONVILLIERS Charencey Orne

Le Comité des Fêtes de Moussonvilliers organise sa fête communale avec

– le samedi dès 8h concours de pêche (lâcher de truites) ouvert à tous (inscription à 7h30), soirée dansante à partir de 20h avec ou sans réservation avec le groupe ABSOLU. Grand feu d’artifice , à partir de 23h.

-le dimanche toute la journée fête foraine (manège et jeu gonflable), brocante, ball trap

9h30 concours de pétanque en doublette

10h30 Messe

Buvette et restauration sur place le midi

Le Comité des Fêtes de Moussonvilliers organise sa fête communale avec

– le samedi dès 8h concours de pêche (lâcher de truites) ouvert à tous (inscription à 7h30), soirée dansante à partir de 20h avec ou sans réservation avec le groupe ABSOLU. Grand feu d’artifice , à partir de 23h.

-le dimanche toute la journée fête foraine (manège et jeu gonflable), brocante, ball trap

9h30 concours de pétanque en doublette

10h30 Messe

Buvette et restauration sur place le midi .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 07:30:00

fin : 2024-08-10

MOUSSONVILLIERS Le bourg

Charencey 61190 Orne Normandie

L’événement Fête communale et vide-greniers Charencey a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche