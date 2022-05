Fête communale et feu d’artifice à Dammard Dammard Dammard Catégories d’évènement: Aisne

Dammard

Fête communale et feu d’artifice à Dammard Dammard, 18 juin 2022, Dammard. Fête communale et feu d’artifice à Dammard Dammard

2022-06-18 – 2022-06-20

Dammard Aisne Dammard Traditionnelle fête foraine organisée sur la place de l’église de Dammard avec son feu d’artifice.

Les manèges ouvrent le samedi en début de soirée.

Le dimanche vers 15h.

Le lundi vers 17h.

