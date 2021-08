Crapeaumesnil Crapeaumesnil Crapeaumesnil, Oise Fête communale et brocante de Crapeaumesnil Crapeaumesnil Crapeaumesnil Catégories d’évènement: Crapeaumesnil

Crapeaumesnil Oise Crapeaumesnil Samedi 28 août 2021 : Bal populaire avec Memphis Sono, à la tombée de la nuit feu d'artifice avec la société Eurodrop. Dimanche 29 août 2021 : Brocante* à partir de 6h, spectacle déambulant avec la société Feu en folie Buvette et restauration sur place les 2 jours. *Inscription à la brocante au 06.50.77.07.15 ou abvc060@gmail.com / Permanences d'inscription les 7 et 14 août 2021 de 9h à 11h30 / Pièces à fournir : photocopie de la pièce d'identité, liste ds objets et justificatif de domicile / Tarifs : les 5 premiers mètres offerts et 1 € le mètre supplémentaire

